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Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в России

Спорт
7 сентября, 13:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Во вторник губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил, что все объекты Универсиады-2019 будут сданы до конца 2018 года

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Генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов

Генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Организация зимней Универсиады 2019 года в Красноярске имеет много схожего с проведением Кубка конфедераций по футболу в России, что будет учтено оргкомитетом Универсиады. Об этом ТАСС заявил генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

Матчи Кубка конфедераций прошли с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Мы стараемся максимально воспитывать собственные кадры, это наша сибирская черта - делать все собственными силами. Когда мы подготавливали мастер-план к Универсиаде, это документ, который расставляет базовые точки. Традиционно их делают различные компании с мировым именем, а мы приняли решение, что будем делать данный документ совместно с Сибирским федеральным университетом, но параллельно мы проводили консультацию с ФИСУ, экспертами. Нам важно сочетать возможность выращивать собственные кадры и постоянно получать экспертную оценку", - рассказал Уразов.

"Технические делегаты международных федераций постоянно нас консультируют по различным вопросам - как правильно создать спортивную программу, как использовать то или иное оборудование, какие техническое решение лучше выбрать. Что касается операционной готовности, мы консультируемся с коллегами из оргкомитетов Казани, Сочи, Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, где много схожих операционных вещей. Мы стараемся, несмотря на удаленность Красноярска, использовать весь передовой опыт подготовки к Универсиадам и Олимпийским играм, внедряя современные технологии в нашу жизнь. Мы хотим делать все максимально эффективно", - добавил он.

"Строительство объектов идет с опережением графика"

Во вторник губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил, что все объекты Универсиады-2019 будут сданы до конца 2018 года. По словам Уразова, подготовка инфраструктуры идет с опережением графика.

"В ближайшее время будет вводиться ряд объектов. На высокой стадии готовности комплекс "Сопка" - большой объект для комплексной подготовки спортсменов, там будут проходить соревнования по фристайлу и сноуборду. Также в высокой степени готовности больница скорой помощи и поликлиника в деревне Универсиады, это важные объекты здравоохранения. 2018 год - это будет год постоянного ввода в эксплуатацию объектов", - отметил собеседник ТАСС.

"Все 34 объекта идут по графику, но нет повода расслабляться. Объекты сформировали свой контур, закрывается тепловой контур в зиму, начинаем закупать оборудование. Хотел бы поблагодарить представителей национальных федераций, которые помогают отслеживать качество оборудования", - заключил он.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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