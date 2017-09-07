Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет Универсиады-2019 занимается проблемой пробок для улучшения экологии Красноярска

Спорт
7 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экологическая обстановка в Красноярске будет улучшена перед стартом зимней Универсиады-2019 за счет борьбы с автомобильными пробками и внедрения программ по снижению вредоносных выбросов в атмосферу с предприятий города. Об этом ТАСС заявил генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

Смотрите также

Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в России

Представители WADA и РУСАДА посетят форум "FISU-2018" перед Универсиадой в Красноярске

Оргкомитет Универсиады-2019 получил 7,5 тыс. заявок на участие в волонтерской программе

"Город крупный, есть проблемы из-за большого количества предприятий и машин. Разработана специальная программа по снижению вредоносных выбросов в атмосферу, вводятся ограничения предприятиям, которые устанавливают специальные системы по снижению выбросов в окружающую среду. Вторая часть мероприятий связана со специальной программой по уменьшению количества пробок, чтобы снизить количество вхолостую работающих двигателей и, тем самым, снизить уровень загрязнения атмосферы выхлопами", - рассказал Уразов.

"Мы понимаем, что Универсиада не решит все экологические проблемы, нужная постоянная работа, которая и ведется в Красноярске. Универсиада является хорошим поводом, чтобы заниматься этими вопросами, но мы будем уделять внимание улучшению экологической обстановки постоянно. Красноярск удивит всех своей природой, красотой, комфортом пребывания в тайге, белым снегом, хорошим морозом", - добавил он.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама