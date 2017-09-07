Оргкомитет Универсиады-2019 занимается проблемой пробок для улучшения экологии Красноярска

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экологическая обстановка в Красноярске будет улучшена перед стартом зимней Универсиады-2019 за счет борьбы с автомобильными пробками и внедрения программ по снижению вредоносных выбросов в атмосферу с предприятий города. Об этом ТАСС заявил генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.
"Город крупный, есть проблемы из-за большого количества предприятий и машин. Разработана специальная программа по снижению вредоносных выбросов в атмосферу, вводятся ограничения предприятиям, которые устанавливают специальные системы по снижению выбросов в окружающую среду. Вторая часть мероприятий связана со специальной программой по уменьшению количества пробок, чтобы снизить количество вхолостую работающих двигателей и, тем самым, снизить уровень загрязнения атмосферы выхлопами", - рассказал Уразов.
"Мы понимаем, что Универсиада не решит все экологические проблемы, нужная постоянная работа, которая и ведется в Красноярске. Универсиада является хорошим поводом, чтобы заниматься этими вопросами, но мы будем уделять внимание улучшению экологической обстановки постоянно. Красноярск удивит всех своей природой, красотой, комфортом пребывания в тайге, белым снегом, хорошим морозом", - добавил он.
Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.