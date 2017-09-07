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РУСАДА приняло участие в международной конференции по обмену опытом в сфере антидопинга

Спорт
7 сентября, 17:49 UTC+3 ТАСС

В ходе конференции обсуждались образовательные программы по антидопинговой тематике для высших учебных заведений, школьников и спортсменов разного уровня

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ТАСС, 7 сентября. Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняли участие в Международной конференции по обмену опытом в области профилактической антитопинговой работы при поддержке Совета Европы (СЕ) и Минспорта РФ, которая проходила 6-7 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

В ходе конференции обсуждались образовательные программы по антидопинговой тематике для высших учебных заведений, школьников и спортсменов разного уровня.

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В мероприятии приняли участие генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, начальник отдела реализации образовательных программ Маргарита Пахноцкая и независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикунене.

Также представители РУСАДА посетили ФГБУ "Санкт- Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры" и Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта и провели встречу с руководителем отдела профилактической антидопинговой работы Немецкого антидопингового агентства Домиником Музером.

Ганус 31 августа был утвержден на посту гендиректора РУСАДА советом учредителей организации. Более 700 кандидатов претендовали на этот пост, отбор проходил в два этапа под наблюдением независимых экспертов WADA. В настоящий момент агентство функционирует частично, 27 июня WADA разрешило РУСАДА самостоятельно планировать допинг- тестирование и забирать пробы российских спортсменов.

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