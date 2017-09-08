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Американка Мэдисон Киз стала второй финалисткой US Open

Спорт
8 сентября, 6:09 UTC+3 ТАСС

В полуфинале она обыграла соотечественницу Коко Вандевеге в двух сетах

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Мэдисон Киз

Мэдисон Киз

©  EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 8 сентября. Американка Мэдисон Киз обыграла соотечественницу Коко Вандевеге во втором полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Киз, "посеянная" на соревнованиях под 15-м номером, победила Вандевеге (20) со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В решающем матче 9 сентября Киз сыграет с американкой Слоан Стивенс, обе спортсменки впервые вышли в финал турнира Большого шлема.

Среди российских теннисисток дальше всех по турнирной сетке прошли Дарья Касаткина и Мария Шарапова. Обе выбыли на стадии 1/8 финала соревнований.

В прошлом году Открытый чемпионат США выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.

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