Американка Мэдисон Киз стала второй финалисткой US Open

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ТАСС, 8 сентября. Американка Мэдисон Киз обыграла соотечественницу Коко Вандевеге во втором полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.
Киз, "посеянная" на соревнованиях под 15-м номером, победила Вандевеге (20) со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
В решающем матче 9 сентября Киз сыграет с американкой Слоан Стивенс, обе спортсменки впервые вышли в финал турнира Большого шлема.
Среди российских теннисисток дальше всех по турнирной сетке прошли Дарья Касаткина и Мария Шарапова. Обе выбыли на стадии 1/8 финала соревнований.
В прошлом году Открытый чемпионат США выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.