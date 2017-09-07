Дель Потро победил Федерера и вышел в полуфинал US Open

ТАСС, 7 сентября. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Аргентинец, "посеянный" под 24-м номером, победил Федерера (3) со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

В полуфинале дель Потро сыграет с первой "ракеткой" мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне - завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше из-за травмы.