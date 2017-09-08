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Слоан Стивенс обыграла Винус Уильямс и вышла в финал US Open

Спорт
8 сентября, 4:35 UTC+3 ТАСС

В решающем матче американка сыграет с победительницей встречи между Мэдисон Киз и Коко Вандевеге

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Слоан Стивенс

Слоан Стивенс

© EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

ТАСС, 8 сентября. Американская теннисистка Слоан Стивенс победила соотечественницу Винус Уильямс в первом полуфинале Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

24-летняя Стивенс обыграла 37-летнюю соперницу, "посеянную" на соревнованиях под девятым номером, со счетом 6:1, 0:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут.

Стивенс впервые в карьере пробилась в финал турнира серии Большого шлема, она сыграет с победительницей матча между американками Мэдисон Киз (15) и Коко Вандевеге (20).

Среди российских теннисисток дальше всех по турнирной сетке прошли Дарья Касаткина и Мария Шарапова. Обе выбыли на стадии 1/8 финала соревнований.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.

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