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Российские хоккеисты сыграют на этапе Евротура в Москве с канадцами

Спорт
8 сентября, 13:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Подопечные Олега Знарка 14 декабря сыграют со шведами, 16 декабря - с канадцами и 17 декабря - с финнами

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею сыграет с канадцами на втором этапе Евротура, который пройдет в Москве в декабре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

В турнире примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии, Канады и Южной Кореи. Каждый участник проведет по три встречи, победитель определится по количеству очков, набранных в трех матчах. В общий зачет Еврохоккейтура пойдут только очки, набранные сборными России, Швеции, Финляндии и Чехии в играх между собой. Подопечные Олега Знарка 14 декабря сыграют со шведами, 16 декабря - с канадцами и 17 декабря - с финнами.

Этап Евротура пройдет с 13 по 17 декабря на льду "ВТБ Ледового дворца", соревнование станет юбилейным, 50-м по счету. В 1967 году соревнование называлось Турниром празднования 50-й годовщины Октябрьской революции, а в 1968-м - Международным турниром. С 1969 по 1996 год соревнования носили название Турнир на призы газеты "Известия", с 1997 по 2002 год - Кубок "Балтики", в 2003 году - Московский международный турнир, в 2004-2005 годах - Кубок РОСНО.

С 2006 по 2016 год соревнования назывались Кубок Первого канала. В декабре прошлого года канал отказался показывать два матча сборной России из трех, мотивируя это низким интересом турнира к аудитории. Вместо прямой трансляции матча россиян и чехов в эфир вышла передача "Давай поженимся".

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