Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

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ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России в составе Альбины Шакировой, Надежды Коноваловой и Анастасии Крахмалевой завоевала бронзовые медали в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове. Россиянки набрали 209 очков.
Победу одержала сборная США (216). Второе место заняли итальянки (211).
Для российской сборной эта медаль стала пятой на турнире. Теперь в активе команды одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (6-4-2), команда США - вторая (3-0-3), спортсмены Австралии - третьи (2-1-1).