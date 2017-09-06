Выстрел дуплетом: россияне завоевали золото и бронзу в пятый день ЧМ по стендовой стрельбе

ТАСС, 6 сентября. Сборная России по стендовой стрельбе завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль по итогам пятого соревновательного дня на чемпионате мира. Турнир проходит в подмосковном Дмитрове.

Золото в активе Виталия Фокеева в дисциплине дабл-трап. В финале россиянин набрал 68 очков, обойдя представителя Индии Анкура Митталя (66 очков) и китайского спортсмена Ху Биньюаня (50).

Бронзовую медаль российская сборная выиграла в командном дабл-трапе. Команда в составе Виталия Фокеева, Артема Некрасова и Василия Мосина набрала 415 очков, уступив китайцам (416 очков), а также представителям Италии (418).

Команда России поднялась на третье место общего зачета турнира, имея в своем активе одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Лидирует команда Италии (6-2-2). На втором месте идет сборная Австралии (2-1-1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.

Победа спустя 11 лет

Победа стала для Фокеева второй на чемпионатах мира. Впервые россиянин выиграл мировое первенство в 2006 году на соревнованиях в Загребе.

"На душе счастье и спокойствие, во время финала не нервничал, но при промахах сильно злился. В целом был сконцентрирован и максимально нацелен на борьбу. Никакого расслабления, когда выбыл китаец, не было, серебро меня не устраивало, я хотел "задушить" индийца и выиграть. Когда у нас с индийцем был равный счет, я сказал себе, что все начинается сначала, Митталь мощно начал в финале, но в концовке растерялся и "поплыл", и за счет этого я сумел его обойти", - сказал стрелок журналистам после церемонии награждения.

Россиянин также сообщил, что намерен завершить спортивную карьеру после финала Кубка Мира, который пройдет в Нью-Дели с 23 по 30 октября.

"Мне уже 43 года, дабл-трап больше не входит в олимпийскую программу, так что мне больше нечем пополнять свой запас наград. Чемпионат мира и Европейские игры у меня уже есть. Пора подумать о воспитании детей и молодежи. Скорее всего, стану тренером", - добавил он.

О намерениях Фокеева заняться тренерской работой также намекнул президент Стрелкового союза России Владимир Лисин. "Победы всегда приходят, когда к ним стремятся все: и спортсмены, и тренеры, и федерация, и вся страна. Скоро увидите его тренером", - сказал он.

Будущее дабл-трапа

В июне 2017 года Международный олимпийский комитет вывел дабл-трап, а также еще две стрелковые дисциплины из олимпийской программы Игр-2020 в Токио в пользу смешанных видов программы.

"Скорее всего, эти соревнования в дабл-трапе для меня последние. Будет еще только финал Кубка мира. Скорее всего, перейду на трап, пока молодой и есть перспективы", - сказал журналистам Артем Некрасов, выигравший бронзовую медаль в командном дабл-трапе.

Однако бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне Василий Мосин не согласен с тем, что нынешний чемпионат мира - последний, на котором проводятся соревнования в этом упражнении.

"Последний чемпионат мира в дабл-трапе? Неправда, даже не пишите об этом, - ответил Мосин на вопрос журналистов. - Открываем календарь следующего года, четко определено место - это Южная Корея".

"У нас уже есть опыт с упражнением в стрельбе по движущейся мишени, которое тоже было исключено из олимпийской программы. Но упражнение живет, Владимир Сергеевич Лисин поддерживает этих спортсменов, он командирует их на чемпионаты мира, Европы, они завоевывают медали и славят нашу родину. Примерно так же будут обстоять дела и с дабл-трапом, насколько я понимаю", - добавил он.

"Абсолютно точно, что шансы на это [возвращение дабл-трапа в олимпийскую программу] есть. Но нужно соблюдать еще другие условия - нужно быть конкурентоспособным в современном мире. Ситуация с дабл-трапом - это первая ласточка на пути того, что стрелковые дисциплины вообще могут быть исключены из программы Игр и заменены на другие виды", - подытожил стрелок.