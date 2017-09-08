Роша: вариант со "Спартаком" появился за несколько дней до закрытия трансферного окна

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вариант с переходом из бразильского "Гремио" в "Спартак" появился у футболиста Педро Роши за несколько дней до закрытия летнего трансферного окна. Об этом полузащитник рассказал журналистам.

"Предложение перейти в "Спартак" появилось за несколько дней до закрытия трансферного окна, я очень рад, что нам удалось быстро завершить этот переход. Я рад, что нахожусь тут. "Ромуло и Алекс сказали мне пару слов о "Спартаке", пытался найти какую-то информацию в интернете, но у меня не было много времени для этого", - сказал Роша.

"Мы с Луаном жили на базе в одной комнате. Мы общались между собой, обсуждали его возможный переход в "Спартак". Так получилось, что я оказался здесь, а Луан - нет, не знаю почему. Все говорят, что это холодная страна, у нас чуть теплее. Это большая страна с хорошими радушными людьми, меня хорошо приняли тут", - отметил он.

Роша перешел в "Спартак" 31 августа, в последний день летнего трансферного окна, за €12 млн, подписав с российским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за "Гремио" 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов.

Также футболист рассказал, что пока он не думает о возможном выступлении за сборную России, и подчеркнул, что еще молод и надеется заслужить вызов в сборную Бразилии.

"Я знаю, что Марио Фернандес играет за сборную России, я встретил его в Москве, мы поговорили, он в двух словах рассказал мне о жизни тут. Что касается моей игры за сборную России - об этом я еще не думал, я еще молодой. Каждый игрок прежде всего хочет защищать цвета своей сборной. Пока о команде России я не думаю", - сказал Роша.

"Прежде всего мне своей игрой нужно доказать, что я достоин играть в "Спартаке". Не знаю, как будет дальше, если тренеры сборной [Бразилии] заметят меня, я всегда буду рад надеть футболку сборной - это мечта для каждого игрока", - добавил он.