Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роша: вариант со "Спартаком" появился за несколько дней до закрытия трансферного окна

Спорт
8 сентября, 18:57 дата обновления: 8 сентября, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Бразильский полузащитник перешел в московский клуб 31 августа, подписав контракт на четыре года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вариант с переходом из бразильского "Гремио" в "Спартак" появился у футболиста Педро Роши за несколько дней до закрытия летнего трансферного окна. Об этом полузащитник рассказал журналистам.

"Предложение перейти в "Спартак" появилось за несколько дней до закрытия трансферного окна, я очень рад, что нам удалось быстро завершить этот переход. Я рад, что нахожусь тут. "Ромуло и Алекс сказали мне пару слов о "Спартаке", пытался найти какую-то информацию в интернете, но у меня не было много времени для этого", - сказал Роша.

"Мы с Луаном жили на базе в одной комнате. Мы общались между собой, обсуждали его возможный переход в "Спартак". Так получилось, что я оказался здесь, а Луан - нет, не знаю почему. Все говорят, что это холодная страна, у нас чуть теплее. Это большая страна с хорошими радушными людьми, меня хорошо приняли тут", - отметил он.

Смотрите также
Педро Роша

Роша считает переход в "Спартак" лучшим вариантом продолжения карьеры

Роша перешел в "Спартак" 31 августа, в последний день летнего трансферного окна, за €12 млн, подписав с российским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за "Гремио" 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов. 

Также футболист рассказал, что пока он не думает о возможном выступлении за сборную России, и подчеркнул, что еще молод и надеется заслужить вызов в сборную Бразилии.

"Я знаю, что Марио Фернандес играет за сборную России, я встретил его в Москве, мы поговорили, он в двух словах рассказал мне о жизни тут. Что касается моей игры за сборную России - об этом я еще не думал, я еще молодой. Каждый игрок прежде всего хочет защищать цвета своей сборной. Пока о команде России я не думаю", - сказал Роша.

"Прежде всего мне своей игрой нужно доказать, что я достоин играть в "Спартаке". Не знаю, как будет дальше, если тренеры сборной [Бразилии] заметят меня, я всегда буду рад надеть футболку сборной - это мечта для каждого игрока", - добавил он. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
2
Посол РФ в США: хочется верить, что США реализуют желание прекратить политику контрмер
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
5
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
6
СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль
7
Один человек погиб при взрыве автомобиля в центре Киева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама