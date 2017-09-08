Россиянка Шакирова завоевала серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в ските

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ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Россиянка Альбина Шакирова завоевала серебряную медаль в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове. Россиянка набрала 52 очка.
Победу одержала американка Дания Джо Виззи (54), третье место заняла киприотка Андри Элефтериу (43). Ранее Шакирова в составе сборной России завоевала бронзовую медаль в командном ските.
Для российской сборной эта медаль стала шестой на турнире. Теперь в активе команды одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (6-4-2), команда США - вторая (4-0-3), спортсмены Австралии - третьи (2-1-1).