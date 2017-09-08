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Бельгиец де Гендт выиграл 19-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
8 сентября, 19:10 UTC+3 ТАСС

В генеральной классификации изменений не произошло: лидирует по-прежнему Крис Фрум, Ильнур Закарин - четвертый

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Бельгийский велогонщик Томас де Гендт (слева) празднует победу на 19-м этапе "Вуэльты"

Бельгийский велогонщик Томас де Гендт (слева) празднует победу на 19-м этапе "Вуэльты"

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 8 сентября. Бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас де Гендт стал победителем 19-го этапа многодневки "Вуэльта Испании". Он преодолел дистанцию 149,7 км от Касо до Хихона за 3 часа 35 минут 46 секунд.

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Второе место занял колумбиец Харлинсон Пантано ("Трек-Сегафредо"), третье - испанец Иван Гарсия Кортина ("Бахрейн-Мерида"). Они финишировали в одно время с бельгийцем.

Красную майку лидера генеральной классификации сохранил британец Крис Фрум из "Скай" (75 часов 51 минута 51 секунда). Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" - четвертый с отставанием от британца в 2 минуты 29 секунд. От третьего места, которое занимает голландец Вилко Келдерман из Sunweb, россиянина отделяют 12 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября в Мадриде.

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