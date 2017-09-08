Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК будет следить за расследованием дела о коррупции при выборах страны-хозяйки ОИ-2016

Спорт
8 сентября, 23:16 UTC+3 ТАСС

Президент МОК Томас Бах заявил, что давать комментарии по этому вопросу еще рано и в настоящий момент он сосредоточен на выборах городов, которые примут Игры 2024 и 2028 годов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Логотип Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро

Логотип Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро

© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) будет внимательно следить за ходом расследования бразильских властей дела о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпийских игр 2016 года, делать какие-либо выводы по этому вопросу еще преждевременно. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, слова которого приводит сайт телеканала Globo.

Столицей летней Олимпиады 2016 года на исполкоме МОК в октябре 2009 года был выбран Рио-де-Жанейро. Помимо бразильского города, на проведение турнира претендовали Мадрид, Токио и Чикаго.

Смотрите также

СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016

Власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов IAAF и МОК

Полиция обыскала дом главы НОК Бразилии в ходе дела о подкупе голосов членов МОК

"Мы следим за развитием событий, судебный процесс еще не начался. Идет расследование, - сказал Бах. - Еще слишком рано что-то комментировать. Мы будем пристально следить за делом, а сейчас мы сосредоточены на выборах городов, которые примут Олимпийские игры в 2024 и 2028 году".

Во вторник Федеральная полиция Бразилии провела обыски в доме председателя оргкомитета "Рио-2016" Карлоса Артура Нузмана и в штаб-квартире возглавляемого им Национального олимпийского комитета (НОК) южноамериканской страны. По данным Globo, следователи нашли доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу представителей МОК. Для этого, по их мнению, использовались счета, расположенные на Виргинских островах и в государстве Антигуа и Барбуда. Позже на допросе, по информации интернет-портала UOL, Нузман промолчал в ответ на вопросы следствия во время дачи показаний по делу о подкупе членов МОК.

Единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов состоятся на 131-й сессии МОК в перуанской Лиме 13 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior
2
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
5
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама