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Слуцкий извинился перед болельщиками "Халла" за крупное поражение от "Дерби"

Спорт
9 сентября, 0:38 UTC+3 ТАСС

Российский специалист отметил, что поражение со счетом 0:5 стало самым крупным в его тренерской карьере

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Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий

© EPA/RICARDO NASCIMENTO

ТАСС, 9 сентября. Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий принес извинения болельщикам команды за разгромное поражение от "Дерби" в матче чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу. Слова специалиста приводит официальный сайт клуба.

В пятницу "Халл" в гостях уступил "Дерби" со счетом 0:5 в матче шестого тура чемпионшипа.

"Первое, что я должен сделать, - это извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслуживают такого результата и такой игры нашей команды, - сказал тренер. - Это очень важный момент, потому что следующий матч покажет, как мы умеем реагировать на такие поражения. Следующая игра для меня теперь очень важна".

"Иногда происходит падение, теперь главное, как быстро мы сможем подняться и ответить, - продолжил российский специалист. - Это может быть ключевым моментом в сезоне. Прошедший матч был не из тех, которые я могу быстро проанализировать; раз команда проиграла, то это моя вина, и я злюсь на себя. Я главный тренер, и я должен изменить эту ситуацию и решить проблемы, которые мы имеем после этой игры".

"Этот матч теперь история, плохая история, - отметил Слуцкий. - Это мое самое крупное поражения в тренерской карьере. Мне больно, очень сложно выразить словами мои чувства после такого. Теперь нам нужно сфокусироваться на следующей игре.

"Халл" в следующем туре 13 сентября на выезде сыграет с "Фулхэмом".

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