Южноафриканец Андерсон впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема

ТАСС, 9 сентября. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон вышел в финал US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

В полуфинальном матче Андерсон, "посеянный" на турнире под 28-м номером, победил испанца Пабло Карреньо Бусту (12) со счетом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

31-летний южноафриканец впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. До этого турнира Андерсон не проходил дальше четвертого круга. В его активе три победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), последняя из которых датирована 2015 годом.

В решающем матче, который пройдет в воскресенье, Андерсон сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (24).

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.