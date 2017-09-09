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МПК: нейтральные спортсмены должны сами оплатить расходы на участие в отборе к Играм-2018

Спорт
9 сентября, 9:33 UTC+3 ТАСС

Также сами спортсмены или Паралимпийский комитет России должны взять на себя обязанность по финансированию различного вспомогательного персонала

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ТАСС, 9 сентября. Паралимпийский комитет России (ПКР) или сами спортсмены, которые будут допущены к выступлению на международных стартах в качестве нейтральных атлетов, должны самостоятельно оплачивать расходы на участие в отборочных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Также сами спортсмены или ПКР должны взять на себя обязанность по финансированию различного вспомогательного персонала. Данные расходы не касаются МПК.

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Также сообщается, что МПК может дисквалифицировать спортсмена или отстранить кого-то из персонала в любой момент времени, если станет известно, что он не удовлетворяет критериям допуска, которые были установлены организацией. Дисквалификация может вступить в силу немедленно, а все результаты спортсмена будут аннулированы. Атлет будет лишен медалей, призовых денег и других наград, в том числе и рейтинговых очков.

6 сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, но спортсмены, выступающие в таких видах спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг были допущены к соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде.

Российские паралимпийцы будут допущены к стартам только при условии соответствия установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.

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