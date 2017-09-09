МПК: нейтральные спортсмены должны сами оплатить расходы на участие в отборе к Играм-2018

ТАСС, 9 сентября. Паралимпийский комитет России (ПКР) или сами спортсмены, которые будут допущены к выступлению на международных стартах в качестве нейтральных атлетов, должны самостоятельно оплачивать расходы на участие в отборочных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Также сами спортсмены или ПКР должны взять на себя обязанность по финансированию различного вспомогательного персонала. Данные расходы не касаются МПК.

Также сообщается, что МПК может дисквалифицировать спортсмена или отстранить кого-то из персонала в любой момент времени, если станет известно, что он не удовлетворяет критериям допуска, которые были установлены организацией. Дисквалификация может вступить в силу немедленно, а все результаты спортсмена будут аннулированы. Атлет будет лишен медалей, призовых денег и других наград, в том числе и рейтинговых очков.

6 сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, но спортсмены, выступающие в таких видах спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг были допущены к соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде.

Российские паралимпийцы будут допущены к стартам только при условии соответствия установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.