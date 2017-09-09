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Тренер: наличие российских стрелков в финалах ЧМ говорит о прогрессе вида спорта в стране

Спорт
9 сентября, 20:53 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 9, сентября. /ТАСС

Специалист также прокомментировал серебряную награду, завоеванную россиянами Теплым, Землиным и Антоном Астаховым в командном ските

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ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Попадание российских стрелков Николая Теплого и Александра Землина в финал чемпионата мира по стендовой стрельбе в ските свидетельствует о прогрессе этого вида спорта в стране. Об этом журналистам заявил тренер юниорской сборной России по стендовой стрельбе в ските Валерий Шомин.

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В субботу Землин и Теплый не сумели завоевать медали в этой дисциплине, заняв пятое и шестое место соответственно.

"Наличие нас в финалах говорит о том, что мы растем, - сказал Шомин. - Ребята прогрессируют на таких крупных соревнованиях. Трудно сказать, в чем причина их непопадания на пьедестал, ведь они показали отличный результат в квалификации. Но финал- отдельный турнир, где все начинается с нуля, это очень сложно".

"У Теплого как-то сразу не заладилось, Землин боролся как мог, но… Обидно, когда два человека в финале, и в итоге нет медали", - добавил тренер.

Специалист также прокомментировал серебряную награду, завоеванную Теплым, Землиным и Антоном Астаховым в командном ските. "До последней серии были шансы на золото, что тоже немножко обидно. Но на соревнованиях такого уровня любая медаль - это хороший результат для нас", - подытожил специалист.

Чемпионат мира завершится 11 сентября.

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