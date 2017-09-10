Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open

ТАСС, 10 сентября. Американская теннисистка Слоан Стивенс выиграла US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

24-летняя Стивенс в финальном матче обыграла 22-летнюю соотечественницу Мэдисон Киз, "посеянную" на соревнованиях под 15-м номером, со счетом 6:3, 6:0.

Стивенс впервые в карьере играла в финале турнира серии Большого шлема. Этот титул стал пятым для американки на турнирах Женской теннисной ассоциации. Данная встреча стала второй в истории противостояния теннисисток. Первый матч, прошедший в 2015 году, также завершился победой Стивенс.

Лучший результат среди российских теннисисток на турнире показали Дарья Касаткина и Мария Шарапова, которые выбыли на стадии 1/8 финала.

US Open завершится 10 сентября.