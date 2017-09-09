Андерсон сыграет с Надалем в финале US Open

CNN опубликовала документ о планировавшемся строительстве небоскреба Трампа в МосквеМеждународная панорама 9 сентября, 6:26
Андерсон сыграет с Надалем в финале US OpenСпорт 9 сентября, 5:31
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категорииПроисшествия 9 сентября, 4:59
CNN: Apple пожертвовала $5 млн в фонд помощи пострадавшим от урагановОбщество 9 сентября, 4:24
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера АбдусаламоваСпорт 9 сентября, 4:16
Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"Общество 9 сентября, 3:16
Клинтон сожалеет, что ее предвыборный штаб не отреагировал на обвинения директора ФБРМеждународная панорама 9 сентября, 3:05
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданствеПолитика 9 сентября, 2:52
Южноафриканец Андерсон впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлемаСпорт 9 сентября, 2:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 сентября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.
В полуфинальном матче Надаль, "посеянный" на турнире под первым номером, победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро (24) со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.
31-летний испанец в 23-й раз вышел в финал турниров серии Большого шлема. В решающем матче US Open он будет играть в четвертый раз. Надаль является двукратным победителем турнира. Всего на его счету 73 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, 15 из которых одержаны на турнирах Большого шлема .
В решающем матче, который пройдет в воскресенье, первая "ракетка" мира Надаль сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (28), ранее обыгравшим испанца Пабло Карреньо Бусту. Финалисты встречались друг с другом четыре раза, во всех матчах победу одержал Надаль.
US Open является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.