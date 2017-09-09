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Андерсон сыграет с Надалем в финале US Open

Спорт
9 сентября, 5:31 UTC+3 ТАСС

Надаль в полуфинале победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро, Андерсон - испанца Пабло Карреньо Бусту

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© AP Photo/Andres Kudacki

ТАСС, 9 сентября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

В полуфинальном матче Надаль, "посеянный" на турнире под первым номером, победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро (24) со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

31-летний испанец в 23-й раз вышел в финал турниров серии Большого шлема. В решающем матче US Open он будет играть в четвертый раз. Надаль является двукратным победителем турнира. Всего на его счету 73 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, 15 из которых одержаны на турнирах Большого шлема .

В решающем матче, который пройдет в воскресенье, первая "ракетка" мира Надаль сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (28), ранее обыгравшим испанца Пабло Карреньо Бусту. Финалисты встречались друг с другом четыре раза, во всех матчах победу одержал Надаль.

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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