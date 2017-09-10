Украинец Усик стал первым полуфиналистом Всемирной суперсерии бокса, победив Хука

ТАСС, 10 сентября. Украинец Александр Усик стал первым полуфиналистом Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В 12-раундовом поединке в Берлине он выиграл у бывшего чемпиона мира WBO немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде.

Этот поединок стал первым в новом престижном турнире, который будет проводиться ежегодно среди боксеров- профессионалов с призовым фондом $50 млн. По восемь боксеров в двух весовых категориях начнут выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Кудряшов стартует в этом турнире поединком с "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом 23 сентября в Сан-Антонио (США, штат Техас). Другой россиянин - чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев - начнет выступление в суперсерии с боя против обязательного претендента на титул поляка Кшиштофа Влодарчика 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Усик в третий раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с сентября 2016 года. В его послужном списке 13 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. Хук потерпел третье поражение в последних пяти поединках, а всего на его счету 40 побед (27 нокаутом), пять поражений, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира WBO с 2009 по 2015 год, уступив его поляку Кшиштофу Гловацкому, у которого затем отобрал пояс Усик.

Следующий поединок WBSS в этой категории пройдет 23 сентября между Кудряшовым и Дортикосом.