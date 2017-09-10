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Обвиняемый в махинациях с билетами на ОИ-2016 Хикки покинул пост члена исполкома МОК

Спорт
10 сентября, 5:29 UTC+3 ТАСС

Выборы на вакантный пост состоятся на 131-й сессии МОК, которая пройдет в Лиме с 13 по 16 сентября

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Бывший член исполкома МОК Патрик Хикки

Бывший член исполкома МОК Патрик Хикки

© EPA/TIBOR ILLYES

ТАСС, 10 сентября. Бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии и бывший глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки покинул пост члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) из-за обвинений по делу о незаконном распространении билетов на соревнования Игр 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию под залог в размере €400 тыс. и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья. Суд по делу 72-летнего Хикки начнется 26 ноября.

"Патрик Хикки проинформировал МОК о немедленной отставке с поста члена исполкома организации, - сообщил представитель МОК. - В письме об отставке он подчеркнул, что хочет защитить МОК и гарантировать представление интересов Национальных олимпийских комитетов в исполкоме. Он также заявил о своей невиновности по всем обвинениям в его адрес и надеется в будущем выполнять свои обязанности как член исполкома МОК".

Выборы на вакантный пост члена исполкома МОК состоятся на 131-й сессии организации, которая пройдет в Лиме с 13 по 16 сентября.

Хикки являлся членом исполкома МОК с 2012 года.

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