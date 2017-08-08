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СМИ: расследование не выявило вины бывшего главы ЕОК Хикки в финансовых махинациях

Спорт
8 августа, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Доклад ирландских властей должен быть официально представлен на следующей неделе

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Независимое расследование в отношении бывшего президента Национального олимпийского комитета Ирландии и бывшего главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрика Хикки не выявило нарушений закона с его стороны. Об этом сообщает портал Inside the games.

Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья.

По информации источника, независимый отчет ирландских властей не выявил нарушений в использовании средств со стороны Хикки. Доклад из 226 страниц должен быть официально представлен на следующей неделе. При этом отмечается, что в докладе нет официальных позиций Хикки, Международного олимпийского комитета и оргкомитета ОИ-2016, так как стороны отказались от сотрудничества.

Хикки возглавлял НОК Ирландии с 1989 года, являлся президентом ЕОК с 2006 года и членом исполкома МОК с 2012-го.

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