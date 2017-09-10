Футболист Ари арендовал бразильский клуб "Униклиник" с правом выкупа

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Футболист Ари арендовал бразильский клуб "Униклиник" с правом выкупаСпорт 10 сентября, 11:55
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ТАСС, 10 сентября. Нападающий московского "Локомотива" Ари арендовал футбольный клуб серии D чемпионата Бразилии "Униклиник" на три года с возможностью полного выкупа. Об этом сообщает бразильский портал Сnews, приводя официальное заявление "Униклиника".
"Из-за финансовых трудностей мы сообщаем, что только что заключили партнерское соглашение с компанией Arigoal. Начиная с сентября и в течение трех лет клуб будет находиться под управлением данной компании. Также Ари и его представители в любой момент смогут полностью выкупить команду. Мы верим в жизнеспособность будущего клуба вместе с компаний Arigoal", - говорится в заявлении "Униклиника".
Приобретая клуб, Ари рассчитывает помогать детям из малоимущих семей. "Не все родители могут позволить себе оплачивать футбольную секцию, и я хочу, чтобы таланты не пропадали просто так", - рассказывал Ари ТАСС в августе. В настоящее время 31-летний Ари продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки правого колена.
Игрок выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды. За российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матч и забил 70 мячей. В этом году он подал документы на получение гражданства РФ.