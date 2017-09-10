Аввакумова стала второй на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 10 сентября. Россиянка Ирина Аввакумова заняла второе место в заключительный день этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Россиянка на трамплине К-95 показала результат 205,6 балла. Победу одержала японка Сара Таканаси (232,4), третье место поделили Марен Лундбю (Норвегия) и Майя Втич (Словения) - обе по 190,3 балла.

Аввакумова, которая является победительницей и призером этапов Кубка мира, во второй раз в текущем сезона попала на пьедестал одного из этапов летнего Гран-при. В субботу она стала третьей также в Чайковском.

Этап летнего Гран-при в Чайковском, который является заключительным, завершится 10 сентября.