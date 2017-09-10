Аввакумова стала второй на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

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ТАСС, 10 сентября. Россиянка Ирина Аввакумова заняла второе место в заключительный день этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Россиянка на трамплине К-95 показала результат 205,6 балла. Победу одержала японка Сара Таканаси (232,4), третье место поделили Марен Лундбю (Норвегия) и Майя Втич (Словения) - обе по 190,3 балла.
Аввакумова, которая является победительницей и призером этапов Кубка мира, во второй раз в текущем сезона попала на пьедестал одного из этапов летнего Гран-при. В субботу она стала третьей также в Чайковском.
Этап летнего Гран-при в Чайковском, который является заключительным, завершится 10 сентября.