Гендиректор "Тосно": клуб сам виноват в итоге матча с "Анжи", не судьи забивали голы

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" сам виноват в ничейном результате матча с "Анжи", потому что момент с возможным выходом мяча за пределы поля был спорный, а судьи не забивали тосненцам мячи. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор команды из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

Во встрече девятого тура чемпионата России между "Тосно" и "Анжи" (2:2) перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч из-за пределов поля, однако матч не был остановлен.

"Судья принял такое решение, ведь эпизод можно было увидеть только на повторе, и я сам не видел, ушел мяч, или нет, это спорный момент. Но надо винить себя, потому что судьи нам голы не забивали, из-за нелепых собственных ошибок мы пропустили два мяча. Это, конечно, обидно, но у Шахова было время вынести мяч в другое место, но так получилось, что он вынес прямо в соперника. К тому же мы имели много моментов, но подводит реализация, хотя могли взять три очка", - сказал Матюшенко.

После девяти туров чемпионата России "Тосно" занимает 11 место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Анжи" располагается на 14 строчке с семью очками.