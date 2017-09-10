Гендиректор "Тосно": клуб сам виноват в итоге матча с "Анжи", не судьи забивали голы

Болельщики "Зенита" почтили память героев блокадного Ленинграда стихотворением БерггольцСпорт 10 сентября, 14:28
Температура в Центральной России близка к рекордной, в Татарстане ждут первые заморозкиВ стране 10 сентября, 14:22
Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союзаСпорт 10 сентября, 14:21
Сборная Латвии сыграет с командой Словении в четвертьфинале ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 14:19
Трутнев: реализуется порядка 85% заключенных на ВЭФ соглашенийЭкономика и бизнес 10 сентября, 14:17
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к РоссииМеждународная панорама 10 сентября, 14:15
Фигуристы Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов в СочиСпорт 10 сентября, 14:06
Сечин: публикация его разговора с Улюкаевым отвлекает внимание от сути делаПроисшествия 10 сентября, 13:58
Россиянин Ешеев претендует на место в исполкоме Международной федерации стрельбы из лукаСпорт 10 сентября, 13:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" сам виноват в ничейном результате матча с "Анжи", потому что момент с возможным выходом мяча за пределы поля был спорный, а судьи не забивали тосненцам мячи. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор команды из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
Во встрече девятого тура чемпионата России между "Тосно" и "Анжи" (2:2) перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч из-за пределов поля, однако матч не был остановлен.
"Судья принял такое решение, ведь эпизод можно было увидеть только на повторе, и я сам не видел, ушел мяч, или нет, это спорный момент. Но надо винить себя, потому что судьи нам голы не забивали, из-за нелепых собственных ошибок мы пропустили два мяча. Это, конечно, обидно, но у Шахова было время вынести мяч в другое место, но так получилось, что он вынес прямо в соперника. К тому же мы имели много моментов, но подводит реализация, хотя могли взять три очка", - сказал Матюшенко.
После девяти туров чемпионата России "Тосно" занимает 11 место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Анжи" располагается на 14 строчке с семью очками.