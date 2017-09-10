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Хольмен: "Динамо" должно было реализовывать свои моменты в матче против "Зенита"

Спорт
10 сентября, 17:31 UTC+3 ХИМКИ область/ 10, сентября. /ТАСС

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась вничью со счетом 0:0

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ХИМКИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" в матче чемпионата России с "Зенитом" должны были реализовывать те моменты, которые создали. Такое мнение журналистам высказал защитник московской команды Себастьян Хольмен.

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"Зенит" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье бело-голубые в матче девятого тура чемпионата России на своем поле сыграли вничью с санкт-петербургским клубом со счетом 0:0.

"Получился очень сложный матч. "Динамо" должно было реализовывать свои голевые моменты в матче против "Зенита". Мы оборонялись практически 75 процентов игрового времени и те моменты, которые у нас были, могли решить исход встречи. Думаю, что мы сегодня заслужили ничейный результат", - сказал Хольмен.

"Во втором тайме "Зенит" прибавил и нам стало играть немного сложнее. Мы знали о том, что соперник играет лучше после перерыва и выполнили установку тренера. Мы прибавили в самоотдаче и в конце встречи могли добиться положительного результата, но, повторюсь, что ничья закономерна", - добавил футболист.

В следующем туре "Динамо" 15 сентября сыграет на выезде против тульского "Арсенала", а "Зенит" 18 сентября дома примет "Уфу".

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