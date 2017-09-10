Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женщина впервые работала в качестве главного судьи на матче чемпионата Германии по футболу

Спорт
10 сентября, 18:45 UTC+3 ТАСС

Бибиана Штайнхаус работала на матче третьего тура между "Гертой" и "Вердером"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бибиана Штайнхаус

Бибиана Штайнхаус

© EPA-EFE/CARSTEN KOALL

ТАСС, 10 сентября. Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной, которая работала в качестве главного арбитра на матче высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу.

38-летняя Штайнхаус судила встречу третьего тура между "Гертой" и "Вердером" (1:1). Она на 36-й минуте показала футболисту хозяев Перу Шелбреду желтую карточку.

Штайнхаус в течение двух лет работала главным арбитром на матчах второго и третьего дивизионов чемпионата Германии. Также она судила финал чемпионата мира среди женщин, игры женского олимпийского турнира и Лиги чемпионов.

Смотрите также

Полицейская на футбольном поле: женщина-арбитр дебютирует в мужском чемпионате Германии

СМИ: женщина впервые назначена главным судьей на матч чемпионата Германии по футболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
Юлия Латынина покинула Россию
6
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
7
В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама