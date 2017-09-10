Женщина впервые работала в качестве главного судьи на матче чемпионата Германии по футболу

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ТАСС, 10 сентября. Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной, которая работала в качестве главного арбитра на матче высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу.
38-летняя Штайнхаус судила встречу третьего тура между "Гертой" и "Вердером" (1:1). Она на 36-й минуте показала футболисту хозяев Перу Шелбреду желтую карточку.
Штайнхаус в течение двух лет работала главным арбитром на матчах второго и третьего дивизионов чемпионата Германии. Также она судила финал чемпионата мира среди женщин, игры женского олимпийского турнира и Лиги чемпионов.