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Тренер "Витязя" Белов не может предъявить претензий хоккеистам после поражения от "Барыса"

Спорт
10 сентября, 20:38 UTC+3 ПОДОЛЬСК область/ 10, сентября. /ТАСС

В воскресенье "Витязь" со счетом 1:5 дома уступил "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Валерий Белов

Валерий Белов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер подольского хоккейного клуба "Витязь" Валерий Белов не может предъявить претензий игрокам команды после крупного поражения от астанинского Барыса". Об этом специалист сообщил журналистам.

В воскресенье "Витязь" со счетом 1:5 дома уступил "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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"Мы попали в очень сложную ситуацию. Это не оправдание, а факт. Сегодня вышли те, кто не смог выйти по здоровью в предыдущей игре, плюс по ходу матча мы потеряли Горака. До какого-то момента мы держались, старались зацепиться. Конечно, нас подломил гол в раздевалку в конце второго периода", - сказал Белов.

"Нам было очень сложно сегодня, - продолжил специалист. - Больших претензий ребятам не могу предъявить, а лидеры могли сыграть эффективнее - это касается игры в большинстве. Будем выходить из этой ситуации и готовиться к выезду".

Наставник "Барыса" Евгений Корешков также прокомментировал прошедшую игру.

"Четвертый матч на выезде, мы прекрасно это осознавали, знали, что тяжело будет. Не совсем на своих возможностях провели первый период, потом вкатились. Сказалась небольшая усталость, совершали ненужные ошибки. Все ребята здорово отыграли, вытащили матч - готовимся дальше", - сказал специалист.

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