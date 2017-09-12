Черчесов: полный стадион на матче с "Динамо" показал, что интерес к сборной России есть

ТАСС, 12 сентября. Главный тренер сборной России по футболу признался, что не ожидал увидеть практически полные трибуны на матче национальной команды против московского "Динамо", по его мнению, число зрителей на встрече говорит об интересе к сборной со стороны болельщиков. Об этом Черчесов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Сборная России 3 сентября в экспериментальном составе обыграла "Динамо" в контрольном матче со счетом 3:0. На трибунах "Арены-Химки", которая вмещает около 18 тыс. человек, собралось более 15 тыс. зрителей.

"Были скептические настроения вокруг этого сбора и матча. Если я буду неоткровенным, то скажу, что ждал столько народу на трибунах. Но это нам еще раз показывает, что интерес к сборной есть", - сказал Черчесов.

Также тренер рассказал, наметил ли он костяк национальной команды. "У любой команды должен быть костяк, не может быть такого: один хорошо сыграл - в сборную, плохо сыграл - из сборной. Команда должна быть командой, и все должны нести ответственность за результат, а ответственность несешь, если понимаешь, что принадлежишь этой команде и она тебе не чужая. Определенный коллективизм должен быть, без мощного энергетического ядра сложно чего-то добиваться на больших турнирах", - сказал Черчесов.

Он также рассказал о предстоящих соперниках национальной команды по ближайшим контрольным матчам. Сборная России встретится 7 октября в Москве с командой Южной Кореи, а 10 октября - в Казани с командой Ирана.

"Не хотелось бы говорить общие слова, сейчас мы начнем изучать соперников. Понятно, что это разные команды, тонкости не могу рассказать, потому что буду необъективен. Мы знаем отдельных игроков - Азмуна, Эззатоллахи, Мохаммади, которые играют в чемпионате России. А как команда играет, по одной игре не скажешь, надо несколько игр просмотреть, делать выводы. Из Южной Кореи мы знаем только игрока "Тоттенхэма", который играл против ЦСКА (Сон Хын Мин - прим ТАСС)", - сказал Черчесов.