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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Южной Кореи

Спорт
8 сентября, 16:21 UTC+3 ТАСС

Встреча пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена"

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч со сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", встреча с иранцами состоится 10 октября на "Казань-Арене".

Ранее команды Ирана и Южной Кореи обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

С 28 августа по 3 сентября сборная России на базе в подмосковном Новогорске провела сбор, который в воскресенье завершился товарищеским матчем с московским "Динамо" (3:0). Эта встреча стала первой для российской команды после выступления на Кубке конфедераций. 

В конце августа пресс-служба Международной федерации футбола объявила, что сборная России 10 ноября в Москве проведет товарищеский матч с командой Аргентины.

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