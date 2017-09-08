Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Южной Кореи

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ТАСС, 8 сентября. Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Матч со сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", встреча с иранцами состоится 10 октября на "Казань-Арене".
Ранее команды Ирана и Южной Кореи обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
С 28 августа по 3 сентября сборная России на базе в подмосковном Новогорске провела сбор, который в воскресенье завершился товарищеским матчем с московским "Динамо" (3:0). Эта встреча стала первой для российской команды после выступления на Кубке конфедераций.
В конце августа пресс-служба Международной федерации футбола объявила, что сборная России 10 ноября в Москве проведет товарищеский матч с командой Аргентины.