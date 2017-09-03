Правильный выбор: сборная России по футболу обыграла "Динамо" при полных трибунах

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в экспериментальном составе обыграла московское "Динамо" в контрольном матче. На первую после Кубка конфедераций игру команды Станислава Черчесова собрались почти полные трибуны "Арены-Химки".

Встреча завершилась со счетом 3:0, голами отметились Антон Миранчук (22-я минута), Антон Заболотный (40) и Марио Фернандес (56). "Динамо" не смогло создать по-настоящему опасных моментов, а сборная реализовали практически все возможности, которая имела. В составе сборной дебютировали 10 игроков, в воротах весь матч отыграл Андрей Лунев, с капитанской повязкой на поле вышел Дмитрий Тарасов, а после его замены она досталась Роману Нойштедтеру.

Президенту Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко игра понравилась. "Получился очень информативный матч, - отметил Мутко. - Это хороший спарринг, и многие ребята были сегодня очень убедительны".

Особый интерес у журналистов на пресс-конференции Черчесова вызвали братья Алексей и Антон Миранчуки, которые создали первый гол, а также натурализованный бразилец Марио Фернандес и Константин Рауш, давно живущий в Германии. "В их лице [Фернандеса и Рауша] мы получили игроков, которые в той или иной степени нам помогут", - признался Черчесов.

"Ничья игра откровением не стала, мы видим игроков издалека, а сейчас просто пообщались поближе, узнали, что у них внутри, дали задания, теперь четко знаем, у кого какие недостатки. Жаль только, что они разъезжаются, и мы не сможем проанализировать игру вместе", - отметил специалист. Все игроки, прошедшие через микст-зону - Далер Кузяев, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов, Андрей Лунев, Рауш - отметили приобретенный полезный опыт.

"Это потрясающе"

На трибунах "Арены-Химки", которая вмещает около 18 тысяч человек, собралось более 15 тысяч зрителей. Вход на игру был свободный, и уже за два часа до начала встречи у касс стадиона собралась очередь за пригласительными. Примерно за час до стартового свистка РФС объявил, что реализовал все билеты, по факту же оказалось, что на матч не добрались многие из тех, кто взял пригласительные заранее (они раздавались по пять штук в руки). Это позволило организаторам запустить на трибуны всех желающих без предъявления пригласительного.

Ни Черчесов, ни его коллега из "Динамо" Юрий Калитвинцев не стали скрывать, что были удивлены столь большой явкой. "С другой стороны, мы провели Кубок конфедераций, народ стал нас оценивать, мы стали более интересными, хотя, понятно, что мы еще не вышли на тот уровень игры, который от нас требуют болельщики, - попытался объяснить Черчесов. - Это еще раз говорит, что игра была проведена вовремя, правильно выбраны и состав, и соперник. Понятно, было много критики, но я часто приводил аргументы за такую игру, и сегодня мы можем сказать, что мы сделали правильно".

"Игра, конечно, необычная, но, поверьте, для тренеров любая практика на вес золота. Не надо стесняться проводить такие игры", - считает Калитвинцев.

"Мне очень понравилась атмосфера на трибунах, потому что 15 тысяч для такой товарищеской игры - это потрясающе", - резюмировал Мутко, отметив в то же время, что РФС еще только предстоит создать ассоциацию болельщиков на замену Всероссийскому объединению болельщиков, которое дискредитировало свою организацию во время чемпионата Европы 2016 года.

Следующие матчи сборная проведет в октябре и ноябре. Мутко отметил, что календарь будет сформирован после 5 сентября. Уже известно, что в октябре сборная сыграет с командами из Азии (в частности, договоренность есть с Ираном), в ноябре возможными соперниками могут стать аргентинцы, итальянцы, испанцы, однако окончательное решение будет принято по итогам отборочного турнира чемпионата мира.