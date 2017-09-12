Колобков: Спартакиада должна органично вписываться в международный календарь соревнований

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Спартакиада учащихся России должна быть органично вписана в международный календарь соревнований, ряд моментов в ее организации следует пересмотреть. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в 11 регионах страны. В них приняли участие спортсмены из 83 субъектов Российской Федерации, в том числе впервые - представители Севастополя и Республики Крым. Победителем общекомандного зачета стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье - сборная Московской области.

"Вопрос формата Спартакиады сейчас наиболее актуален. Был ряд вопросов, которые мы к следующей Спартакиаде совместно с федерациями попытаемся пересмотреть, это касается и возрастных групп, и весовых категорий, и времени проведения. Сейчас график соревнований перегружен не только у сборных, но и у юниоров, и у кадетов. Ситуация такова, что международные федерации стараются охватить как можно больше возрастов, в результате количество турниров становится просто огромным", - сказал Колобков.

"Я считаю, что самые важные соревнования - внутренние, поскольку они показывают, как мы можем организовывать спортивные мероприятия, а в данном случае - привлекать к занятиям спортом детей, учащихся. Спартакиада - это комплексное соревнование, по сути, прообраз Олимпиады. И для юных спортсменов это главный старт, к которому они готовятся на протяжении двух лет", - отметил министр спорта РФ.

"Мы хотим, чтобы Спартакиада была наиболее органично вписана в международный календарь. Это очень важный вопрос. Спартакиада для нас - основной старт. Он таким будет и в дальнейшем", - сказал Колобков.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.