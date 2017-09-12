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Степашин: никаких проблем с выступлением ФК "Динамо" на арене в Петровском парке не будет

Спорт
12 сентября, 15:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам члена общественно-экспертного совета "Динамо", вопрос в том, чтобы клуб мог заработать на выступлении на новом стадионе

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Вид на строительство спортивного комплекса "ВТБ Арена -Центральный стадион "Динамо"

Вид на строительство спортивного комплекса "ВТБ Арена -Центральный стадион "Динамо"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Проблем с выступлением московского футбольного клуба "Динамо" на одноименном стадионе в Петровском парке не будет. Об этом ТАСС сообщил член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин.

На вопрос, могут ли возникнуть проблемы с проведением домашних матчей "Динамо" на арене, Степашин ответил: "[Проблем] Не будет. Вопрос один - чтобы "Динамо" могло на этом [на выступлении на новом стадионе] подзаработать. А играть "Динамо" будет только там, это даже не обсуждается".

Степашин также отметил, что "Динамо" начнет выступления на стадионе в Петровском парке со старта сезона-2018/19. Первым же матчем на арене после реконструкции, как планируется, станет игра сборной России с одной из сильнейших национальных команд мира - она пройдет в начале июня 2018 года.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

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Степашин, Сергей Вадимович
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