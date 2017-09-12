Степашин: никаких проблем с выступлением ФК "Динамо" на арене в Петровском парке не будет

Мебель из мусора будут производить в Лондоне и БерлинеСоциальная ответственность 12 сентября, 16:29
Мозер: фигуристы Столбова и Климов набирают форму семимильными шагамиСпорт 12 сентября, 16:26
РВСН провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"Армия и ОПК 12 сентября, 16:25
Мединский: заполняемость Большого театра составляет 97-98%Культура 12 сентября, 16:23
Тренер Родионенко не исключила участия гимнастки Мустафиной в чемпионате РоссииСпорт 12 сентября, 16:23
Власти проверят 20 предприятий Балашихи в рамках экологического расследованияОбщество 12 сентября, 16:21
Большой театр в новом сезоне намерен показать 10 премьер, в том числе балет "Нуреев"Культура 12 сентября, 16:18
Алкогольная индустрия искажает информацию о риске развития ракаСоциальная ответственность 12 сентября, 16:16
Греф назвал историю с овердрафтом фейком "от начала и до конца"Экономика и бизнес 12 сентября, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Проблем с выступлением московского футбольного клуба "Динамо" на одноименном стадионе в Петровском парке не будет. Об этом ТАСС сообщил член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин.
На вопрос, могут ли возникнуть проблемы с проведением домашних матчей "Динамо" на арене, Степашин ответил: "[Проблем] Не будет. Вопрос один - чтобы "Динамо" могло на этом [на выступлении на новом стадионе] подзаработать. А играть "Динамо" будет только там, это даже не обсуждается".
Степашин также отметил, что "Динамо" начнет выступления на стадионе в Петровском парке со старта сезона-2018/19. Первым же матчем на арене после реконструкции, как планируется, станет игра сборной России с одной из сильнейших национальных команд мира - она пройдет в начале июня 2018 года.
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.