Южноафриканская федерация футбола согласилась переиграть матч отбора ЧМ-2018 ЮАР - Сенегал

ТАСС, 12 сентября. Южноафриканская федерация футбола (SAFA) согласилась с решением Международной федерации футбола (ФИФА) о переигровке отборочного матча чемпионата мира 2018 года между командами ЮАР и Сенегала. Об этом сообщается на официальном сайте SAFA.

Встреча состоялась 12 ноября 2016 года в южноафриканской Полокване и завершилась победой хозяев (2:1). В марте этого года ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за "влияние на результат игры".

ФИФА вынесла решение о переигровке матча на прошлой неделе. 11 сентября руководство SAFA провело экстренное совещание на тему этого решения, на котором обсуждалась возможность подачи апелляции. По итогам заседания было принято решение согласиться с решением ФИФА.

Решение ФИФА еще подлежит утверждению оргкомитетом соревнований, заседание которого состоится 14 сентября. Переигровка матча запланирована на ноябрь, точная дата игры станет известна позднее.

После четырех туров в отборочной группе D лидирует сборная Буркина-Фасо (четыре матча, 6 очков), далее следуют команды Кабо-Верде (четыре матча, 6 очков), Сенегала (три матча, 5 очков) ЮАР (три матча, одно очко). На чемпионат мира выходит команда, занявшая первое место в группе по итогам шести туров.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.