Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч отбора ЧМ-2018 ЮАР - Сенегал будет переигран из-за нечестного судейства

Спорт
6 сентября, 22:37 UTC+3 ТАСС

Переигровка состоится в ноябре, точная дата станет известна позднее

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщицы сборной ЮАР

Болельщицы сборной ЮАР

© AP Photo/Themba Hadebe

ТАСС, 6 сентября. Матч третьего отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в африканской зоне между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Смотрите также

Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть ЧМ-2018

Сборная Габона победила команду Кот-д'Ивуара в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Сборная Южной Кореи отобралась на ЧМ-2018, команда Сирии сыграет в стыковых матчах

Встреча состоялась 12 ноября 2016 года в южноафриканской Полокване и завершилась победой хозяев (2:1). В марте этого года ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за "влияние на результат игры".

Решение ФИФА вступает в силу немедленно, но еще подлежит утверждению оргкомитетом соревнований, заседание которого состоится 14 сентября. Переигровка матча состоится в ноябре, точная дата станет известна позднее.

После четырех туров в группе D, где также выступают сборные Буркина-Фасо и Кабо-Верде и имеют в активе по шесть очков, Сенегал будет располагаться на третьем месте с двумя очками в трех матчах. Сборная ЮАР замыкает таблицу с одним баллом.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД опровергло информацию об изменении стандартов автономеров в России
2
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
3
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
4
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
5
Студент РУДН умер во время игры в футбол в Москве
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама