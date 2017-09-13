Антидопинговая комиссия IWF представит доклад 30 сентября - 1 октября

ТАСС, 13 сентября. Комиссия "чистого" спорта Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) представит свой первый предварительный доклад на заседании исполкома организации 30 сентября - 1 октября. Об этом сообщается на сайте IWF.

На прошлой неделе портал Inside the Games сообщил, что эта комиссия потребует применить жесткие меры к нарушителям антидопинговых правил. В частности, сообщалось, что российские тяжелоатлеты будут отстранены от участия в чемпионате мира в связи с многочисленными допинговыми нарушениями на Олимпийских играх. Аналогичным санкциям будут подвержены еще восемь национальных команд - Армении, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Украины и Молдавии.

Первая встреча комиссии прошла в понедельник и вторник во Франкфурте. "Новая комиссия смотрит в прошлое, чтобы оценить настоящее, стремясь обеспечить равные условия для всех с вынесением рекомендаций на будущее. Желая решить эту проблему на высоком уровне, основное внимание на встрече уделялось оказанию полной поддержки всем заинтересованным сторонам", - говорится в сообщении.

"Независимые эксперты в области антидопинга (представитель спортсменов, представитель Всемирного антидопингового агентства, эксперты по спортивному праву, эксперты лаборатории, представители национальных антидопинговых агентств) согласились с тем, что допинг можно искоренить, только объединив усилия, и IWF может рассчитывать на вклад своих федераций, национальных антидопинговых организаций и национальных олимпийских комитетов", - сообщается в пресс-релизе.

Комиссия в ходе заседания сформировала основные аспекты развития организации, над которыми предстоит работать. Это потенциальные изменения в антидопинговой политике IWF, антидопинговое образование - изменение культуры путем целевого распространения информации, сбор допинг-проб, инновации. "Комиссия стремится найти лучшие средства для совершенствования антидопинговой программы IWF, опираясь как на опыт ее членов, так и на оценку работы, уже проделанной IWF", - сказано в сообщении.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря.