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Песков прокомментировал прекращение расследования WADA в отношении спортсменов из РФ

Спорт
13 сентября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

По словам представителя Кремля, "спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются, все остальное - это абсолютная схоластика"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал просьбу детально прокомментировать прекращение расследования WADA в отношении спортсменов из РФ к самому агентству.

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"Спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются, все остальное - это абсолютная схоластика", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать это решение.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена.

В распоряжении издания оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. Имена спортсменов не называются.

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