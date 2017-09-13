Макларен сдает позиции: WADA прекратило расследования в отношении 95 россиян

ТАСС, 13 сентября. Газета The New York Times опубликовала выдержки из внутреннего письма Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в отношении 95 российских спортсменов были прекращены расследования, касающиеся возможного нарушения антидопинговых правил.

Всего документ содержит 20 страниц, при этом издание обнародовало только девятую; о чем говорится в остальных - неизвестно. Бумага датирована 24 сентября - в этот день в Париже пройдет заседание исполкома WADA. Пока было проверено 96 спортсменов, чьи фамилии значатся в представленном в 2016 году докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой канадцем Ричардом Маклареном. Всего же, как заявлял Макларен, в программу систематического употребления допинга в России были вовлечены больше тысячи атлетов, представляющих около 30 видов спорта.

На расследование повлиял тот факт, что WADA не удалось получить показания одного из фигурантов доклада Макларена - бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сказано в документе. Однако адвокат Родченкова, как пишет NYT, утверждает, что WADA не получило показания, поскольку не приложила необходимых усилий, чтобы их добиться. По словам адвоката, Родченков был готов к сотрудничеству.

Также в письме говорится, что около 300 допинг-проб российских атлетов, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2014 года, находятся на перепроверке. При этом две международные спортивные федерации (какие именно, не уточняется) сделали запрос на дополнительную перепроверку анализов россиян после того, как комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) завершат свою.

Исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014 занимается комиссия МОК под руководством швейцарца Дениса Освальда. Другая комиссия МОК, где главенствует еще один гражданин Швейцарии - Самуэль Шмидт, расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. В понедельник президент МОК Томас Бах выразил надежду, что комиссии завершат деятельность к концу октября - до старта зимнего сезона.

"Очевидно, что информация в докладе Макларена неполная и недостаточная"

Представленные в докладе Макларена данные во многих случаях недостоверны, а большинство международных спортивных федераций сейчас либо отказываются возбуждать дисциплинарные дела против россиян, либо прекращают их в связи с недостатком или полным отсутствием доказательств нарушений антидопинговых правил, отметил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Сейчас можно сказать, что в большинстве случаев международные федерации либо отказываются возбуждать дисциплинарное производство, либо после возбуждения дела в результате закрывают его из-за недостатка доказательств или их полного отсутствия. Абсолютно очевидно, что информация, содержащаяся в докладе Макларена и в документах, приложенных к нему, - неполная, недостаточная, во многих случаях недостоверная и не может служить основанием для признания того, что спортсмен нарушил антидопинговые правила", - сказал Поздняков ТАСС.

"По состоянию на сегодняшний момент, из упомянутых в докладе больше 1000 российских спортсменов - ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован на основании доклада. Это факт", - подчеркнул первый вице-президент ОКР.

"Многим иностранцам будет стыдно за свои слова"

Зарубежным спортсменам нужно быть аккуратней с высказываниями в адрес российских коллег после решения WADA закрыть расследования в отношении 95 атлетов, заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Подозрения в допинге разделили спортсменов на несколько лагерей. Многим теперь будет стыдно за свои слова, поскольку атлеты оказались невиновными. Я сразу говорила спортсменам, чтобы они не торопились обвинять друг друга, поскольку все эти дела могут рассыпаться, и виновный станет невиновным. Действующим спортсменам надо быть аккуратней с высказываниями, поскольку ситуация может повернуться в другую сторону, а им с ними выступать и друг другу в глаза смотреть", - сказала Журова ТАСС.

"Хочется, чтобы это закончилось быстрее, поскольку это рождает в спорте не очень хорошую атмосферу. Поскольку мы детям говорим, что спортивные соревнования - это дружба", - добавила она.

Система, которая была создана против российского спорта, показала свою несостоятельность после данного решения WADA, считает член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Надо приветствовать решение WADA, справедливость восторжествовала. Система, которая изначально была против российского спорта, показала несостоятельность. Ущерб имиджу российского спорта нанесен таков, что мы оправимся от него только в течение многих лет. Но после произошедшего, думаю, впредь любые решения будут более взвешенными, все будет происходить иначе", - сказал он ТАСС.