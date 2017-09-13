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WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверке

Спорт
13 сентября, 10:39 UTC+3 ТАСС

Две международные спортивные федерации сделали запрос на дополнительную перепроверку анализов россиян после того, как комиссии МОК завершат свою

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© EPA/MICHAEL KAPPELER

ТАСС, 13 сентября. Порядка 300 допинг-проб российских атлетов с Олимпийских игр - 2014 находятся на перепроверке, при этом две международные спортивные федерации сделали запрос на дополнительную перепроверку анализов россиян после того, как комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) завершат свою. Об этом говорится во внутреннем письме Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованного изданием The New York Times.

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В среду американская газета опубликовала материал, в котором говорится, что дела 95 россиян из 96 проверенных закрыты. WADA сочло, что по указанным делам недостаточно доказательств нарушения антидопинговых правил. Текст письма с логотипом WADA датирован 24 сентября, когда состоится исполком организации в Париже.

"В отношении перепроверки проб, полученных WADA из Московской лаборатории, составлен список доступных образцов по видам спорта. Некоторые международные спортивные организации планируют или уже запросили перепроверку указанных образцов. МОК занимается перепроверкой проб из Сочи и анализирует их по трем показателям: царапины и метки, соль и ДНК, эти дополнительные анализы могут быть проведены в лаборатории WADA в Лозанне. Образцам МОК дан приоритетный статус, при этом международные федерации смогут запросить аналогичные анализы в той же лозаннской лаборатории, как только она сможет сделать их", - говорится в тексте письма.

"Как минимум две международные федерации уже сделали запрос на этот счет, - также сообщает WADA. - Но это займет некоторое время, поскольку тесты на царапины и пометки можно сделать только на нескольких образцах в день, а всего проб из Сочи порядка 300".

Исследованием допинг-проб с ОИ-2014 в Лозанне занимается комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. В понедельник президент МОК Томас Бах сообщил, что надеется на завершение расследования комиссий до начала зимнего сезона.

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