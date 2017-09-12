Российские велогонщики потребовали $5,8 млн от WADA за пропуск ОИ-2016

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские велогонщики Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников и Дмитрий Соколов потребовали от Всемирного антидопингового агентства (WADA) и канадского юриста Ричарда Макларена выплатить им $5,8 млн за пропуск Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

В понедельник Митьков сообщил ТАСС, что WADA и Макларен получили уведомления о выдвинутом против них судебном иске от российских велогонщиков.

"Общая сумма требований составляет 7 млн канадских долларов ($5,8 млн США). Из них $6 млн в качестве возмещения вреда, причиненного профессиональной репутации, еще один миллион в качестве штрафных убытков", - сказал Митьков.

Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпиаде из-за упоминания их в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена, который был представлен 18 июля 2016 года. В докладе утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Сам канадский юрист подчеркивал, что данный доклад является промежуточным и расследование необходимо продолжить.

Исполком WADA на основе доклада рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. Тем не менее, российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.