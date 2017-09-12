Жуков не ждет конкретных выводов от промежуточных итогов работы комиссий МОК по России

ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не ждет, что в промежуточном отчете работы изучающих расследование Ричарда Макларена комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) будут содержаться конкретные выводы. Об этом он рассказал журналистам в Лиме, где примет участие в работе сессии МОК, членом которого является.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Маклареном о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

"Посмотрим, что будет в этих материалах, но по имеющейся информации, там будет сказано, что работа продолжается и выводов никаких пока сделано не будет", - сказал Жуков.

От выводов этих комиссий может зависеть вопрос участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

"Я бы не хотел забегать вперед, надо посмотреть, чем завершится работа этих комиссий, какие выводы будут сделаны. Но наша позиция давно всем известна, мы ее обсуждали на сессии МОК в Рио-де-Жанейро перед началом Игр. Она заключается в том, что коллективной ответственности для спортсменов быть не должно: те, кто применял допинг, должны быть дисквалифицированы, а те, кто никогда не применял допинг и ни в чем не обвиняется, должны быть допущены к соревнованиям и выступать под флагом своей страны", - сказал глава ОКР.

Сессия МОК в Лиме продлится с 13 по 16 сентября.