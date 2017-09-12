Глава FIS: МОК может не завершить расследования по России до конца октября

ЛИМА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Существует вероятность, что две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по расследованию допинговых обвинений в отношении России не завершат свою работу к концу октября. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

"Я не уверен, что их работа будет завершена к концу октября. Я слышал, что все протекает очень медленно. Мы оказываем давление на МОК и на эти комиссии, и они делают все возможное, но вы знаете, что судебные разбирательства очень сложны, особенно, когда речь идет о царапинах на пробирках и прочем", - сказал Каспер.

"Но я уверен, что они проделают очень серьезную работу", - подчеркнул он.

На основе результатов работы комиссий МОК станет ясно, смогут ли шесть российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Александр Легков, чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, выступить в олимпийском сезоне. "Что касается нашей федерации, то мы дисквалифицировали шестерых лыжников, CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне - прим. ТАСС) решил, что их дисквалификация будет автоматически снята после 31 октября", - напомнил Каспер.

В мае CAS постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в деле не появится новых данных, поскольку существующих доказательств недостаточно для признания вины спортсменов в нарушении антидопинговых правил.