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Теннисисты Багдатис и Джумхур выступят на турнире в Петербурге вместо Монфиса и Майера

Спорт
13 сентября, 16:19 UTC+3 ТАСС

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 18 по 24 сентября

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Маркос Багдатис

Маркос Багдатис

© EPA/RHONA WISE

ТАСС, 13 сентября. Киприот Маркос Багдатис и босниец Дамир Джумхур заменят француза Гаэля Монфиса и аргентинца Леонардо Майера на турнире Ассоциации теннисистов- профессионалов (АТП) в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $1 млн). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Монфис не сможет принять участия в турнире из-за травмы, полученной в матче Открытого чемпионата США против бельгийца Давида Гоффена. Причина отказа Майера от участия не сообщается.

32-летний Багдатис занимает 122-ю строчку в рейтинге АТП, его лучшим достижением является финал Открытого чемпионата Австралии 2006 года в одиночном разряде. 25-летний Джумхур является 55-й "ракеткой" мира, он стал первым боснийским теннисистом, которому удалось квалифицироваться в основную сетку турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии 2014 года).

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 18 по 24 сентября.

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