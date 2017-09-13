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В ФИФА сообщили, что никогда не ставили под сомнение решения, принятые комитетом Мадуро

Спорт
13 сентября, 20:42 UTC+3 ТАСС

Во вторник Мадуро, уволенный из ФИФА в мае, заявил, что Джанни Инфантино пытался заблокировать его решение об исключении Виталия Мутко из числа кандидатов в совет ФИФА

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Материал из 1 страницы
© EPA/ENNIO LEANZA

ТАСС, 13 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) никогда не ставила под сомнение решения комитета управления организации, главой которого был Мигел Мадуро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

В марте глава Российского футбольного союза Виталий Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ, что не соответствовало критерию политической нейтральности. Во вторник Мадуро, уволенный из ФИФА в мае, выступил в парламенте Великобритании. Он заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино пытался заблокировать его решение об исключении Мутко из числа кандидатов в совет ФИФА.

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"ФИФА отметила комментарии, интерпретации и мнения, сделанные господином Мигелом Мадуро в Палате общин, - говорится в заявлении. - В этом отношении ФИФА никогда не ставила под вопрос компетентность предыдущих членов комитета и всегда уважала их решения. Мигел Мадуро находился в постоянном контакте с руководством ФИФА, что соответствовало ходу его работы. Обмен информацией между руководством и комитетами ФИФА, которые защищают интересы организации, является логичным и даже желательным, поэтому расценивать эти обмены, как попытку оказать влияние, является фактически неверным".

"Сегодня люди, отвечающие за различные комитеты ФИФА, несут больше ответственности за проведение реформ, чем те, кто им предшествовал. Независимость комитетов ФИФА и успех процесса реформирования ФИФА будут определяться только решениями, принимаемыми в будущем, а не личными мнениями", - сообщается в пресс-релизе.

Также Мадуро в британском парламенте заявил, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала ему, что чемпионат мира 2018 года станет катастрофой, а работа Инфантино на посту президента ФИФА будет под вопросом, если Мутко не допустят в совет ФИФА.

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