Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Трактор" победил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
13 сентября, 22:05 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Челябинска

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 сентября. Челябинский "Трактор" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Смотрите также

"Локомотив" победил "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

Дубль Афиногенова помог "Витязю" победить "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

ЦСКА одержал девятую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв "Амур"

В составе "Трактора" отличились Пол Щехура (13-я минута), Рихард Гюнге (14), Игорь Полыгалов (23), Александр Рыбаков (60). За "Динамо" шайбу забросил Андрей Алексеев (50).

"Трактор" поднялся на 10-е место в Восточной конференции с 12 очками. "Динамо" занимает шестую позицию в Западной конференции с 16 очками.

В следующем матче "Динамо" примет тольяттинскую "Ладу". "Трактор" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 15 сентября.

В другом матче минское "Динамо" дома победило "Ладу".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ
3
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
4
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
5
Адвокат: людей во время "евромайдана" расстреливали из украденного во Львове оружия
6
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
7
Посольство РФ в ФРГ продолжает настаивать на извинениях от журнала Focus
Темы дня
Новости партнеров
Реклама