"Трактор" победил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 13 сентября. Челябинский "Трактор" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Трактора" отличились Пол Щехура (13-я минута), Рихард Гюнге (14), Игорь Полыгалов (23), Александр Рыбаков (60). За "Динамо" шайбу забросил Андрей Алексеев (50).
"Трактор" поднялся на 10-е место в Восточной конференции с 12 очками. "Динамо" занимает шестую позицию в Западной конференции с 16 очками.
В следующем матче "Динамо" примет тольяттинскую "Ладу". "Трактор" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 15 сентября.
В другом матче минское "Динамо" дома победило "Ладу".