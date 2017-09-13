СКА одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

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ТАСС, 13 сентября. Санкт-петербургский СКА обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За "Автомобилист" шайбы забросили Фрэнсис Паре (14-я минута), Александр Щемеров (51). В составе СКА отличились Илья Ковальчук (4, 31), Александр Барабанов (5, 10) и Никита Гусев (14, 30).
СКА лидирует в Западной конференции с 28 очками. "Автомобилист" занимает седьмое место в Восточной конференции с 15 очками. Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала десятой подряд в нынешнем сезоне. Петербургский клуб выиграл все матчи с начала чемпионата.
В следующем матче СКА примет магнитогорский "Металлург". "Автомобилист" сыграет в гостях с минским "Динамо". Обе встречи состоятся 15 сентября.