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Воробьев: московское "Динамо" оказалось неготовым к матчу КХЛ с "Трактором"

Спорт
13 сентября, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

В среду "Динамо" уступило "Трактору" в домашнем матче со счетом 1:4

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" оказалось неготовым к матчу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

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В среду "Динамо" уступило "Трактору" в домашнем матче со счетом 1:4.

"Совершенно не были готовы к игре. Провалили первый период, много ошибались, при счет 0:3 опомнились, но было поздно. "Трактор" нам преподнес хороший урок. Думаю, Сакари Салминен сможет сыграть в следующем матче", - сказал Воробьев.

Также мнением об игре поделился наставник "Трактора" Анвар Гатиятулин. "Команда выполнила план на игру, поэтому победила. Победа всегда придает уверенности, до начала матча в раздевалке была напряженность, хочу сказать слова благодарности команде за игру, самоотдачу", - сказал специалист.

В следующем матче "Динамо" примет тольяттинскую "Ладу". "Трактор" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 15 сентября.

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