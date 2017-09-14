Слуцкий признал, что футболисты "Халла" потеряли уверенность в себе

ТАСС, 14 сентября. Главный тренер английского футбольного клуба "Халл" Леонид Слуцкий признал, что одной из причин поражения его команды от "Фулхэма" стала потеря игроками уверенности в себе. Слова российского специалиста приводит газета Yorkshire Post.

В среду "Халл" в гостях проиграл "Фулхэму" со счетом 1:2 в матче седьмого тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона в Англии.

"Впервые мы сделали ставку на оборону, это стало реакцией на поражение в пятницу (0:5 от "Дерби Каунти" - прим. ТАСС). Мы потеряли уверенность. Мы очень разочарованы, поскольку заслуживали как минимум ничьей, но у нас нет времени расстраиваться", - сказал Слуцкий.

"Сейчас тяжелое время. У нас будет специальное теоретическое занятие, посвященное новой тактической схеме, думаю, нам стоит действовать в атакующем стиле. Мы должны решить проблемы вместе и настроиться на позитивный лад. Мы можем играть лучше, надеюсь, в следующих матчах мы это продемонстрируем", - продолжил он.

"С "Фулхэмом" мы сыграли нормально, у нас были моменты. Каждое поражение - это десять шагов назад, теперь мы должны двигаться вперед очень быстро. Немного не хватает уверенности, это нормальная реакция. Моя задача - изменить ситуацию и вернуть уверенность", - заключил тренер.

"Халл" потерпел четыре поражения в семи турах чемпионата и занимает 16-е место в таблице с семью очками. Трехкратный чемпион России в качестве тренера ЦСКА Слуцкий возглавил английский клуб в июне.