Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий признал, что футболисты "Халла" потеряли уверенность в себе

Спорт
14 сентября, 4:21 UTC+3 ТАСС

В среду клуб потерпел четвертое поражение в семи турах Чемпионшипа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Главный тренер английского футбольного клуба "Халл" Леонид Слуцкий признал, что одной из причин поражения его команды от "Фулхэма" стала потеря игроками уверенности в себе. Слова российского специалиста приводит газета Yorkshire Post.

В среду "Халл" в гостях проиграл "Фулхэму" со счетом 1:2 в матче седьмого тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона в Англии.

"Впервые мы сделали ставку на оборону, это стало реакцией на поражение в пятницу (0:5 от "Дерби Каунти" - прим. ТАСС). Мы потеряли уверенность. Мы очень разочарованы, поскольку заслуживали как минимум ничьей, но у нас нет времени расстраиваться", - сказал Слуцкий.

"Сейчас тяжелое время. У нас будет специальное теоретическое занятие, посвященное новой тактической схеме, думаю, нам стоит действовать в атакующем стиле. Мы должны решить проблемы вместе и настроиться на позитивный лад. Мы можем играть лучше, надеюсь, в следующих матчах мы это продемонстрируем", - продолжил он.

"С "Фулхэмом" мы сыграли нормально, у нас были моменты. Каждое поражение - это десять шагов назад, теперь мы должны двигаться вперед очень быстро. Немного не хватает уверенности, это нормальная реакция. Моя задача - изменить ситуацию и вернуть уверенность", - заключил тренер.

"Халл" потерпел четыре поражения в семи турах чемпионата и занимает 16-е место в таблице с семью очками. Трехкратный чемпион России в качестве тренера ЦСКА Слуцкий возглавил английский клуб в июне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
3
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
4
Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Команда Сербии стала соперником сборной России по полуфиналу Евробаскета
7
NBC: американские военные засекли перемещения мобильных ракетных комплексов в КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама