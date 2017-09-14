"Халл" Слуцкого проиграл "Фулхэму", потерпев четвертое поражение в Чемпионшипе

ТАСС, 13 сентября. "Халл" потерпел поражение от "Фулхэма" со счетом 1:2 в гостевом матче седьмого тура Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Флойд Айте (42-я минута) и Стефан Йохансен (62). У гостей отличился Джаррод Боуэн (53).

Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" потерпел четвертое поражение в турнире и после семи туров имеет в активе семь очков, занимая 16-е место в турнирной таблице. "Фулхэм" с 10 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Халл" 16 сентября примет "Сандерленд", "Фулхэм" в тот же день на выезде встретится с клубом "Бертон Альбион".