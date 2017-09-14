Леонов: сборная Ирана по футболу 5 октября может сыграть в Казани с командой Того

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная Ирана по футболу 5 октября в Казани может провести товарищеский матч с командой Того, в настоящий момент идут переговоры. Об этом ТАСС рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
"Такое вариант прорабатывается, пока в планах 5 октября, и матч может пройти не на "Казань-Арене", а на стадионе "Центральный". Иран изъявил желание сыграть с Того в Казани в рамках своей тренировочной кампании, идут переговоры по этому вопросу", - сказал Леонов, напомнив, что 10 октября иранцы на "Казань-Арене" проведут товарищеский матч со сборной России.
Сборная Ирана в июне гарантировала себе участие в чемпионате мира по футболу 2018 года. В Казани пройдут шесть матчей турнира, в том числе четвертьфинальная игра.