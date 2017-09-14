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Леонов: сборная Ирана по футболу 5 октября может сыграть в Казани с командой Того

Спорт
14 сентября, 11:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Как рассказал ТАСС министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, встреча может пройти на стадионе "Центральный", а не на "Казань-Арене"

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Футболисты сборной Ирана

Футболисты сборной Ирана

© EPA/JOE CASTRO

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная Ирана по футболу 5 октября в Казани может провести товарищеский матч с командой Того, в настоящий момент идут переговоры. Об этом ТАСС рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Такое вариант прорабатывается, пока в планах 5 октября, и матч может пройти не на "Казань-Арене", а на стадионе "Центральный". Иран изъявил желание сыграть с Того в Казани в рамках своей тренировочной кампании, идут переговоры по этому вопросу", - сказал Леонов, напомнив, что 10 октября иранцы на "Казань-Арене" проведут товарищеский матч со сборной России.

Сборная Ирана в июне гарантировала себе участие в чемпионате мира по футболу 2018 года. В Казани пройдут шесть матчей турнира, в том числе четвертьфинальная игра.

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Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 10 октября в России

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